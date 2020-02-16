Мегатренди для інвестора 2020

01:48 - Що таке ETF і в чому різниця від інших фондів?
03:14 - У світі є більше 5000 інвестиційних ETF фондів. Чи є можливість в українських інвесторів інвестувати в ETF? Як українському інвестору обрати ETF та створити портфель? Яка точка входу в ці EFT? Скільки фонди дозволяють заробити і які є ризики?
08:51 - Які найбільші ETF фонди у світі? За рахунок чого їм це вдалося?
10:13 - Церква Англії 30 січня оголосила про наміри інвестувати 780 млн дол в фонд компаній які відповідально ставляться до клімату планети. Це новий тренд в інвестуванні?
13:58 - Зараз багато розмов про урбанізацію та старіння населення розвинутих країн. Як це впливає на стратегії інвестування?
16:53 - Прогнози на наступне десятиліття: з 2020 до 2030 року?
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