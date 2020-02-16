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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

Додано: Пон 17 лют, 2020 15:17 Мегатренди для інвестора 2020

01:48 - Що таке ETF і в чому різниця від інших фондів?

03:14 - У світі є більше 5000 інвестиційних ETF фондів. Чи є можливість в українських інвесторів інвестувати в ETF? Як українському інвестору обрати ETF та створити портфель? Яка точка входу в ці EFT? Скільки фонди дозволяють заробити і які є ризики?

08:51 - Які найбільші ETF фонди у світі? За рахунок чого їм це вдалося?

10:13 - Церква Англії 30 січня оголосила про наміри інвестувати 780 млн дол в фонд компаній які відповідально ставляться до клімату планети. Це новий тренд в інвестуванні?

13:58 - Зараз багато розмов про урбанізацію та старіння населення розвинутих країн. Як це впливає на стратегії інвестування?

16:53 - Прогнози на наступне десятиліття: з 2020 до 2030 року?





Більш детально:

https://www.youtube.com/watch?v=rIrripjiJzU&feature=youtu.be Ми обговорюємо тему: критерії вибору ETF фондів та інвестиції в глобальні мегатренди, а саме:- Що таке ETF і в чому різниця від інших фондів?- У світі є більше 5000 інвестиційних ETF фондів. Чи є можливість в українських інвесторів інвестувати в ETF? Як українському інвестору обрати ETF та створити портфель? Яка точка входу в ці EFT? Скільки фонди дозволяють заробити і які є ризики?- Які найбільші ETF фонди у світі? За рахунок чого їм це вдалося?- Церква Англії 30 січня оголосила про наміри інвестувати 780 млн дол в фонд компаній які відповідально ставляться до клімату планети. Це новий тренд в інвестуванні?- Зараз багато розмов про урбанізацію та старіння населення розвинутих країн. Як це впливає на стратегії інвестування?- Прогнози на наступне десятиліття: з 2020 до 2030 року?Більш детально: Бонус до депозитів

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