Милованов розповів, у чому полягатиме економічна...

Додано: Пон 17 лют, 2020 16:41

Вот "рассмешил" Милованушка.... Особенно про рынок капитала и рынок земли. Да и рынок труда с учётом миграционного фактора рабочей силы в ЕС выглядит сомнительно.. Было бы смешно, если бы не так грустно... Про рынок капитала, думаю и так всем понятно, форум то профильный. А в рынок с/х земли Украины только самый отчаянный, я бы сказал, безумный инвестор может вложится сейчас и в ближайшем будущем. Не знаю, сколько таких. Сколько нарушений Конституции в этом законе, сколько несогласованностей, сколько противников и настолько тяжёл груз неодобрения во всех срезах общества народа Украины, что как только "слуги" уйдут с политического олимпа (а это может случится ранее, чем запланировано), то будут "вертать всё в зад", с национализациями, экспроприациями, искать малейшие зацепки, чтобы это всё отменить. Дай Бог, чтобы без крови. На всеобщем референдуме нормальные политики и правители такие вопросы обычно решают...