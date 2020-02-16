Економічна стратегія полягає в ідеї інвестицій, створенні чотирьох ринків і робочих місць, створенні інновацій та залученні нових технологій.
Дивися повний текст Милованов розповів, у чому полягатиме економічна стратегія України.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:18
Милованов розповів, у чому полягатиме економічна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів, у чому полягатиме економічна стратегія України.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:19
продвижение экспорта чего?...
н да, наверно ему бы тоже няня не помешала....
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:41
Вот "рассмешил" Милованушка.... Особенно про рынок капитала и рынок земли. Да и рынок труда с учётом миграционного фактора рабочей силы в ЕС выглядит сомнительно.. Было бы смешно, если бы не так грустно... Про рынок капитала, думаю и так всем понятно, форум то профильный. А в рынок с/х земли Украины только самый отчаянный, я бы сказал, безумный инвестор может вложится сейчас и в ближайшем будущем. Не знаю, сколько таких . Сколько нарушений Конституции в этом законе, сколько несогласованностей, сколько противников и настолько тяжёл груз неодобрения во всех срезах общества народа Украины, что как только "слуги" уйдут с политического олимпа (а это может случится ранее, чем запланировано), то будут "вертать всё в зад", с национализациями, экспроприациями, искать малейшие зацепки, чтобы это всё отменить. Дай Бог, чтобы без крови. На всеобщем референдуме нормальные политики и правители такие вопросы обычно решают...
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:40
Re: недоросли
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