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Милованов розповів, у чому
полягатиме економічна...

Милованов розповів, у чому полягатиме економічна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:18

Милованов розповів, у чому полягатиме економічна...

Пропонуємо до обговорення:
Економічна стратегія полягає в ідеї інвестицій, створенні чотирьох ринків і робочих місць, створенні інновацій та залученні нових технологій.

Дивися повний текст Милованов розповів, у чому полягатиме економічна стратегія України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:19

продвижение экспорта чего?...
н да, наверно ему бы тоже няня не помешала....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:41

Вот "рассмешил" Милованушка.... Особенно про рынок капитала и рынок земли. Да и рынок труда с учётом миграционного фактора рабочей силы в ЕС выглядит сомнительно.. Было бы смешно, если бы не так грустно... Про рынок капитала, думаю и так всем понятно, форум то профильный. А в рынок с/х земли Украины только самый отчаянный, я бы сказал, безумный инвестор может вложится сейчас и в ближайшем будущем. Не знаю, сколько таких :). Сколько нарушений Конституции в этом законе, сколько несогласованностей, сколько противников и настолько тяжёл груз неодобрения во всех срезах общества народа Украины, что как только "слуги" уйдут с политического олимпа (а это может случится ранее, чем запланировано), то будут "вертать всё в зад", с национализациями, экспроприациями, искать малейшие зацепки, чтобы это всё отменить. Дай Бог, чтобы без крови. На всеобщем референдуме нормальные политики и правители такие вопросы обычно решают...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:40

Re: недоросли

  GUD написав:На всеобщем референдуме нормальные политики и правители такие вопросы обычно решают..

Украина не проводит референдумы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:41

Сами с усами. Какие еще референдумы, какой еще народ???
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