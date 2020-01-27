Про це повідомила заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів.
Дивися повний текст В \"Дію\" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31
В "Дію" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Дію\" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31
Неужели есть более востребованные услуги для оцифровки, чем все вопросы связанные с коммунальным хозяйством ?
Поверка и регистрация счетчиков воды. Киевтеплоенерго, например, вопреки информации в кабинете на сайте - не обрабатывает данные поверки, отправленные на e-mail
В результате выставляются счета по потреблению в несколько раз выше реальных, а в ЦКС - электронная запись доступна только на следующий месяц, а то и через 2.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:30
Re: неужели
Цель - загнать всех в Дию?..
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