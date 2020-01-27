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В "Дію" хочуть додати
платіжки за послуги ЖКГ

В "Дію" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31

В "Дію" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів.

Дивися повний текст В \"Дію\" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31

Неужели есть более востребованные услуги для оцифровки, чем все вопросы связанные с коммунальным хозяйством ?
Поверка и регистрация счетчиков воды. Киевтеплоенерго, например, вопреки информации в кабинете на сайте - не обрабатывает данные поверки, отправленные на e-mail
В результате выставляются счета по потреблению в несколько раз выше реальных, а в ЦКС - электронная запись доступна только на следующий месяц, а то и через 2.
pobytt
 
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Re: неужели

Цель - загнать всех в Дию?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59

ещё надА добавить рецепты для домохозяек, будильник и напоминалку школьникам.
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