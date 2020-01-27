RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Дію" хочуть додати
платіжки за послуги ЖКГ

В "Дію" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31

В "Дію" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів.

Дивися повний текст В \"Дію\" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93536
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31

Неужели есть более востребованные услуги для оцифровки, чем все вопросы связанные с коммунальным хозяйством ?
Поверка и регистрация счетчиков воды. Киевтеплоенерго, например, вопреки информации в кабинете на сайте - не обрабатывает данные поверки, отправленные на e-mail
В результате выставляются счета по потреблению в несколько раз выше реальных, а в ЦКС - электронная запись доступна только на следующий месяц, а то и через 2.
pobytt
 
Повідомлень: 663
З нами з: 10.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:30

Re: неужели

Цель - загнать всех в Дию?..
sal
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 25.03.16
Подякував: 752 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59

ещё надА добавить рецепты для домохозяек, будильник и напоминалку школьникам.
swan forever
 
Повідомлень: 675
З нами з: 27.05.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:09

  swan forever написав:ещё надА добавить рецепты для домохозяек, будильник и напоминалку школьникам.
и расписание матчей чемпионата Украины по футболу :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 240
З нами з: 08.04.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:41

  sal написав:Цель - загнать всех в Дию?..

Контроль. Вот их цель. Чтобы не нужно было отслеживать по разным ресурсам. Удобнее когда все в куче.

Чтобы некоторые понимали. Малой школьник вчера по номерам авто пробил номер тел владельца и отправил сообщение что у него окно открыто. Школьник!!!
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:21

  p_a_l написав:
  sal написав:Цель - загнать всех в Дию?..

Чтобы некоторые понимали. Малой школьник вчера по номерам авто пробил номер тел владельца и отправил сообщение что у него окно открыто. Школьник!!!

Эм... пнуть OpenDataBot-а и поискать по фамилии в социалочках -- это теперь повод для гордости?.. -- или школьник в первый/второй класс пошел? -- тогда еще ладно...
_hunter
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Метро на Троєщину хочуть почати будувати з "Вокзальної" 1, 2, 3
R2 » Сер 12 лют, 2020 11:23
26 1646
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 03:14
rjkz
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
63 5161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 16:46
_hunter
“Тарифна комісія” пояснила, навіщо розділили платіжки 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 13 лют, 2020 12:05
33 1597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 12:54
xio13

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15463)
18.02.2020 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.