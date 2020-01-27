Про це повідомила заступник голови Офісу Президента України Юлія Ковалів.
Дивися повний текст В \"Дію\" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31
В "Дію" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Дію\" хочуть додати платіжки за послуги ЖКГ.
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:31
Неужели есть более востребованные услуги для оцифровки, чем все вопросы связанные с коммунальным хозяйством ?
Поверка и регистрация счетчиков воды. Киевтеплоенерго, например, вопреки информации в кабинете на сайте - не обрабатывает данные поверки, отправленные на e-mail
В результате выставляются счета по потреблению в несколько раз выше реальных, а в ЦКС - электронная запись доступна только на следующий месяц, а то и через 2.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:30
Re: неужели
Цель - загнать всех в Дию?..
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59
ещё надА добавить рецепты для домохозяек, будильник и напоминалку школьникам.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:09
и расписание матчей чемпионата Украины по футболу
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:41
Контроль. Вот их цель. Чтобы не нужно было отслеживать по разным ресурсам. Удобнее когда все в куче.
Чтобы некоторые понимали. Малой школьник вчера по номерам авто пробил номер тел владельца и отправил сообщение что у него окно открыто. Школьник!!!
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:21
Эм... пнуть OpenDataBot-а и поискать по фамилии в социалочках -- это теперь повод для гордости?.. -- или школьник в первый/второй класс пошел? -- тогда еще ладно...
|