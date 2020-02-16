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Милованов допускает сдачу в
концессию украинских больниц...

Милованов допускает сдачу в концессию украинских больниц...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:48

Милованов допускает сдачу в концессию украинских больниц...

Пропонуємо до обговорення:
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в будущем могут появиться пакеты больниц и университетов на концессию.

Дивися повний текст Милованов допускает сдачу в концессию украинских больниц и университетов.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:48

Дывыцца так вын цьово и нэ скрывайе
vitali_kalinin
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