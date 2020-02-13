Кожне міністерство прозвітувало, що встигло зробити за кожним пунктом з плану дій уряду.
Дивися повний текст Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка).
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:55
Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка).
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:55
Если всё так хорошо, то почему не поднять пенсии? Если цена на теплоносители стала ниже, то почему платежи в общем по коммунальным услугам не уменьшились? Почему если что-то снижают, то обязательно повышают другое? Почему нам жить не становится легче?
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