RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін опублікував звіт
своєї роботи (інфографіка)

Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:55

Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Кожне міністерство прозвітувало, що встигло зробити за кожним пунктом з плану дій уряду.

Дивися повний текст Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93524
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:55

Если всё так хорошо, то почему не поднять пенсии? Если цена на теплоносители стала ниже, то почему платежи в общем по коммунальным услугам не уменьшились? Почему если что-то снижают, то обязательно повышают другое? Почему нам жить не становится легче?
molcanoved7777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:03

а где 4 квартал?
Там же падение производства и прочие проблемы
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris, MSN [Bot] і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аліменти на дітей зростуть (інфографіка)
R2 » Суб 15 лют, 2020 14:40
3 425
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 15:23
phantom_systems
Кабмін ліквідував регіональні сервісні центри МВС
R2 » Чет 13 лют, 2020 09:23
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 23:52
moveton
Платіжки за січень зросли - Кабмін
R2 » Сер 12 лют, 2020 16:12
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 16:17
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.