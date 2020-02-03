Надходження до державного бюджету в результаті приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд грн.
Дивися повний текст Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет на 2,5 мільярда.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:11
Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет на 2,5 мільярда.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:11
Алкогольная промышленность - да за такое сажать надо как за госизмену!
С каких это пор гнать спирт сало невыгодно для государства ?
Уже продали с потрохами все енергоносители, недра, сельское хозяйство, остатки транспрота и земля на подходе.
Цель урвать побольше, пока у кормушки пристроились?
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:28
Re: цели
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