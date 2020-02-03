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Приватизація усіх спиртових
заводів має поповнити бюджет...

Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:11

Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження до державного бюджету в результаті приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд грн.

Дивися повний текст Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет на 2,5 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:11

Алкогольная промышленность - да за такое сажать надо как за госизмену!
С каких это пор гнать спирт сало невыгодно для государства ?

Уже продали с потрохами все енергоносители, недра, сельское хозяйство, остатки транспрота и земля на подходе.

Цель урвать побольше, пока у кормушки пристроились?
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:28

Re: цели

  pobytt написав:урвать побольше, пока у кормушки пристроились

Идея всех прихватизаций - государство неэффективный собственник и рассадник коррупции.
sal
 
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