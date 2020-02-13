Про це кореспонденту УНН сказав науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen, науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда.
Дивися повний текст Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного виробництва.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:14
Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного виробництва.
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:14
Спасибо за новость! Хорошо, что в стране есть таки лаборатории! Есть ли на наборы декларация соответствия техническим регламентам? Что означает фраза “прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода"? Какие тесты подобного рода имеются ввиду и что значит "все те же испытания"?
Кто будет нести ответственность в случае получения ложноотрицательного результата?
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26
Re: вирус
Государство не является заинтересованной стороной?
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:34
Как в случаях других ложных тестов - никто. Но если будет положительный тест в связке с каким-то другим тестом, то велика вероятность заражения.
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