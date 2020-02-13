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Коронавірус: в Україні з'явилися
тест-системи власного...

Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:14

Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це кореспонденту УНН сказав науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen, науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда.

Дивися повний текст Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного виробництва.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:14

Спасибо за новость! Хорошо, что в стране есть таки лаборатории! Есть ли на наборы декларация соответствия техническим регламентам? Что означает фраза “прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода"? Какие тесты подобного рода имеются ввиду и что значит "все те же испытания"?
Кто будет нести ответственность в случае получения ложноотрицательного результата?
Nordic
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:26

Re: вирус

Государство не является заинтересованной стороной?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:34

  Nordic написав:Спасибо за новость! Хорошо, что в стране есть таки лаборатории! Есть ли на наборы декларация соответствия техническим регламентам? Что означает фраза “прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода"? Какие тесты подобного рода имеются ввиду и что значит "все те же испытания"?
Кто будет нести ответственность в случае получения ложноотрицательного результата?

Как в случаях других ложных тестов - никто. Но если будет положительный тест в связке с каким-то другим тестом, то велика вероятность заражения.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 02:29

А где взяли вирус?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:20

Re: Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного..

Помню как во дворах малые позаболевали коклюшем. Но ни один врач не объявил по эпидемию, хотя по признакам видно.
Можете спать спокойно. Коронавирус Украине не грозит. Мы его просто не определим, а если определим то будем молчать до последнего. Вы главное побольше посылок самолетами из Китая заказывайте. Они приходят очень быстро. :D
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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