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ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44
Пропонуємо до обговорення:
Україна є єдиною країною серед її сусідів, в якій рівень ВВП на душу зайнятої людини впав у порівнянні з 1991 роком.
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:37
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