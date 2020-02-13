Україна є єдиною країною серед її сусідів, в якій рівень ВВП на душу зайнятої людини впав у порівнянні з 1991 роком.
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:44
ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час незалежності - Милованов.
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:49
А вот если прочитать это голосом ЗЁ сразу как то веселее становится...
Ну как если часто-часто говорит "халва" то во рту станет сладко)
Додано: Вів 18 лют, 2020 01:05
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