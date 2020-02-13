ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Додано: Сер 19 лют, 2020 09:50

1991 год это наследие СССР ( УРСР) тогда еще экономические связи с РФ и другими странами СНГ не были нарушены , то есть можно сказать это еще был СССР с его налаженными связями и рынками сбыта , Украина в составе СССР была лидирующей республикой по производству всего и вся , в Украине было сосредоточено большинство производств СССР во всех областях и конечно это была плановая экономика далеко не все было реально востребовано ( много работало на оборонку и холодную войну) ... Что то умерло за ненадобностью , а что то было просрано профукано распилено на металлолом , к сожалению далеко не все было приватизировано ушлыми олигархами и не все сохранилось в руках государства.

Так что сравнение 1991 с 2020 не корректно .... вот например 2000 и 2020 более менее

С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України