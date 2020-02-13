RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВВП на одного зайнятого
в Україні впав за час...

ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19

Re: ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

  Волгарь написав:МОЖНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ ВСЕГО ЭТОГО.

Кто Вам об этом казал? Как Ви думаете, каждый из майданов возникал по приколу? Просто человек отлично умеет адаптироваться. И как Вы уже писали - за 28-лет научился с этим жить. И более того привыкли к "правдивым" зелёным человечкам в Крыму и Донбасу в огне. И к тому, что вашему брату за 28лет так и не дошло, что не "на Украине", а "в Украине". Даже Белорусы уже уточняют, что бы не обидеть. У вас же всегда Великая Рассея всех спасет, и все мы браться славяни (хотя население РФ состоит всего на 20% из славян).
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 900
З нами з: 08.08.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:02

  jeugen написав:
  Волгарь написав:МОЖНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ ВСЕГО ЭТОГО.

Кто Вам об этом казал? Как Ви думаете, каждый из майданов возникал по приколу? Просто человек отлично умеет адаптироваться. И как Вы уже писали - за 28-лет научился с этим жить. И более того привыкли к "правдивым" зелёным человечкам в Крыму и Донбасу в огне. И к тому, что вашему брату за 28лет так и не дошло, что не "на Украине", а "в Украине". Даже Белорусы уже уточняют, что бы не обидеть. У вас же всегда Великая Рассея всех спасет, и все мы браться славяни (хотя население РФ состоит всего на 20% из славян).

О мы подробно разбирали этот вопрос. В БСЭ в статье УССР в разделе Исторический очерк русским по-черному написано Украина происходит от слова КРАЙ. Край означает ГРАНИЦА И подписано все это светилами украинской исторической науки того времени (в честь одного из них до сих пор проводятся ЧТЕНИЯ, т.е. имя его отнюдь не забыто)
Т.е. КРАЙ -ВОВСЕ НЕ СТРАНА, как нам пытались внушить последние 28 лет, поэтому ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНО поехал НА УКРАИНУ.
Возможно в украинском варианте русского языка правильным будет В УКРАИНУ, но сути это не меняет. А насчет всех спасет - читая форум, я нередко искренне радуясь тому простому факту, ЧТО СО МНОГИМИ ЕГО УЧАСТНИКАМИ МЫ ЖИВЕМ НЫНЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, и очень жалею, что до 91-го года ЖИЛИ В ОДНОЙ. Стоило только России освободиться от братьев, сидевших на ее широкой шее, ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НА НОГИ (каждый получил по труду) - доходы, как я показал у нас ВТРОЕ ВЫШЕ, а смертность, например, отличавшаяся 30 лет назад всего на 6%, теперь меньше на 60!!! (11,3 против 18,1 на 1000 населения)
Волгарь
 
Повідомлень: 7569
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому а
R2 » П'ят 01 сер, 2014 09:53
4 3463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 15:28
finuser351
Коронавірус: в Україні з'явилися тест-системи власного...
R2 » Пон 17 лют, 2020 17:14
5 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 09:20
p_a_l
В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...
R2 » Чет 13 лют, 2020 18:31
9 662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 22:47
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.