ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Додано: Сер 19 лют, 2020 15:02

jeugen написав: Волгарь написав: МОЖНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ ВСЕГО ЭТОГО. МОЖНО НЕ ЗАМЕЧАТЬ ВСЕГО ЭТОГО.

Кто Вам об этом казал? Как Ви думаете, каждый из майданов возникал по приколу? Просто человек отлично умеет адаптироваться. И как Вы уже писали - за 28-лет научился с этим жить. И более того привыкли к "правдивым" зелёным человечкам в Крыму и Донбасу в огне. И к тому, что вашему брату за 28лет так и не дошло, что не "на Украине", а "в Украине". Даже Белорусы уже уточняют, что бы не обидеть. У вас же всегда Великая Рассея всех спасет, и все мы браться славяни (хотя население РФ состоит всего на 20% из славян). Кто Вам об этом казал? Как Ви думаете, каждый из майданов возникал по приколу? Просто человек отлично умеет адаптироваться. И как Вы уже писали - за 28-лет научился с этим жить. И более того привыкли к "правдивым" зелёным человечкам в Крыму и Донбасу в огне. И к тому, что вашему брату за 28лет так и не дошло, что не "на Украине", а "в Украине". Даже Белорусы уже уточняют, что бы не обидеть. У вас же всегда Великая Рассея всех спасет, и все мы браться славяни (хотя население РФ состоит всего на 20% из славян).

УССР

Исторический очерк

Украина происходит от слова КРАЙ. Край означает ГРАНИЦА

поехал НА УКРАИНУ.

всех спасет

О мы подробно разбирали этот вопрос. В БСЭ в статьев разделерусским по-черному написаноИ подписано все это светилами украинской исторической науки того времени (в честь одного из них до сих пор проводятся ЧТЕНИЯ, т.е. имя его отнюдь не забыто)Т.е. КРАЙ -ВОВСЕ НЕ СТРАНА, как нам пытались внушить последние 28 лет, поэтому ПО-РУССКИ ПРАВИЛЬНОВозможно в украинском варианте русского языка правильным будет В УКРАИНУ, но сути это не меняет. А насчет- читая форум, я нередко искренне радуясь тому простому факту, ЧТО СО МНОГИМИ ЕГО УЧАСТНИКАМИ МЫ ЖИВЕМ НЫНЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, и очень жалею, что до 91-го года ЖИЛИ В ОДНОЙ. Стоило только России освободиться от братьев, сидевших на ее широкой шее, ВСЕ ВСТАЛО С ГОЛОВЫ НА НА НОГИ (каждый получил по труду) - доходы, как я показал у нас ВТРОЕ ВЫШЕ, а смертность, например, отличавшаяся 30 лет назад всего на 6%, теперь меньше на 60!!! (11,3 против 18,1 на 1000 населения)