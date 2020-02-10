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Новий Honda Jazz Hybrid буде витрачати 4,4 л бензину на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15
Пропонуємо до обговорення:
Honda розкрила деякі подробиці про нове покоління гібридного автомобіля Honda Jazz Hybrid. Його продажі почнуться в Європі в середині поточного року.
Дивися повний текст Новий Honda Jazz Hybrid буде витрачати 4,4 л бензину на 100 км
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15
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