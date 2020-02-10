RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий Honda Jazz Hybrid буде
витрачати 4,4 л бензину на...

Новий Honda Jazz Hybrid буде витрачати 4,4 л бензину на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15

Новий Honda Jazz Hybrid буде витрачати 4,4 л бензину на...

Пропонуємо до обговорення:
Honda розкрила деякі подробиці про нове покоління гібридного автомобіля Honda Jazz Hybrid. Його продажі почнуться в Європі в середині поточного року.

Дивися повний текст Новий Honda Jazz Hybrid буде витрачати 4,4 л бензину на 100 км.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:15

jazz is life
vladimir_v_reshetov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться новий міжнародний аеропорт для...
R2 » Чет 13 лют, 2020 18:31
7 540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 20:29
Унуноктий
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з... 1, 2
R2 » Вів 11 лют, 2020 19:41
13 831
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:13
uaprofi
Cadillac представив новий позашляховик (фото)
R2 » Пон 10 лют, 2020 18:24
2 222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:41
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.