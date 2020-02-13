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Кабмін планує "заморозити"
підвищення рентної плати для...

Кабмін планує "заморозити" підвищення рентної плати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59

Кабмін планує "заморозити" підвищення рентної плати для...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує розробку законопроєкту, яким планується внесення змін до податкового законодавства, щодо встановлення мораторію на індексацію ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового радіозв'язку.

Дивися повний текст Кабмін планує \"заморозити\" підвищення рентної плати для операторів стільникового зв'язку.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59

А операторы с этого года навязала тарифные пакеты в два раза дороже прошлогодних.Пусть и дальше богатеют за счет клиентов.Спасибо кабмину.
sena_2008atp
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