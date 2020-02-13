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Кабмін планує "заморозити" підвищення рентної плати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59
Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує розробку законопроєкту, яким планується внесення змін до податкового законодавства, щодо встановлення мораторію на індексацію ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового радіозв'язку.
Дивися повний текст Кабмін планує \"заморозити\" підвищення рентної плати для операторів стільникового зв'язку
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:59
А операторы с этого года навязала тарифные пакеты в два раза дороже прошлогодних.Пусть и дальше богатеют за счет клиентов.Спасибо кабмину.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 18 лют, 2020 07:26
Ну и пусть повышают, быстрее защитят бизнес-кейсы по строительству “коврового“ покрытия LTE.
В Украине один из самых низких ARPU в Европе, а пакеты при этом предлагают большой объем услуг.
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escdgt
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:39
escdgt написав:
Ну и пусть повышают, быстрее защитят бизнес-кейсы по строительству “коврового“ покрытия LTE.
В Украине один из самых низких ARPU в Европе, а пакеты при этом предлагают большой объем услуг.
Вы случайно не в доле?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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