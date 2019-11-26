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Hyundai презентував кросовер
Creta другого покоління...

Hyundai презентував кросовер Creta другого покоління...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:27

Hyundai презентував кросовер Creta другого покоління...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai представила компактний кросовер Creta другого покоління, призначений для індійського ринку. Прем'єра автомобіля відбулася на міжнародному автосалоні в Нью-Делі.

Дивися повний текст Hyundai презентував кросовер Creta другого покоління (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:27

похож на китайский ноунейм...
закапывайте...
balta_laska
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