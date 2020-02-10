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Державний бюджет 2019 року отримав майже 100 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України в 2019 році отримав майже 100 млрд грн доходів.
Дивися повний текст Державний бюджет 2019 року отримав майже 100 млрд грн доходів
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Додано: Пон 17 лют, 2020 22:12
Кто-нибудь, вычитайте заголовок: 1 000 миллиардов, а не 100.
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