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Державний бюджет 2019 року
отримав майже 100 млрд грн...

Державний бюджет 2019 року отримав майже 100 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:12

Державний бюджет 2019 року отримав майже 100 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України в 2019 році отримав майже 100 млрд грн доходів.

Дивися повний текст Державний бюджет 2019 року отримав майже 100 млрд грн доходів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:12

Кто-нибудь, вычитайте заголовок: 1 000 миллиардов, а не 100.
fighterjet
 
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