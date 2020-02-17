Найуспішніші сфери української економіки: IT-сектор, аграрний сектор, хімічне виробництво і фармацевтика.
Дивися повний текст Милованов назвав топ-4 найуспішніші сектори економіки України (інфографіка).
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:10
Милованов назвав топ-4 найуспішніші сектори економіки...
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Дивися повний текст Милованов назвав топ-4 найуспішніші сектори економіки України (інфографіка).
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:10
Якщо на успіхах аграрного сектору і ІТ не вибудувати переробну промисловість (виробництво продукції із доданою вартістю), а від цього - високотехнологічну глибоку переробку аграрної продукції, то гарного майбутнього у наших нащадків немає, адже аграрні держави - це завжди найбідніші держави. А якщо матимемо на теренах України весь технологічний ланцюжок "від поля до столу" - рабами не будемо. На жаль, сьогодні, ми цікавимо світову спільноту лише як сировинний придаток та постачальники дешевої кваліфікованої робочої сили. Отже, плани мають бути не на одну каденцію чи то парламенту, чи то уряду, а на 30-50 років вперед, незважаючи яка партія приходить до влади.
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:41
За почти 30 лет разве что Ющенко пытался что-то сделать не "сначала для себя, а потом как получится", а с какими-то наметками на будущее страны. Но даже он вляпался в разные некрасивые скандалы по вине окружения.
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