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Суд заборонив Tesla вирубку лісу під будівництво заводу...
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Додано: Вів 18 лют, 2020 01:11
Пропонуємо до обговорення:
Вищий адміністративний суд регіону Берлін-Бранденбург своїм рішенням від 15 лютого наказав призупинити роботи з вирубки лісу в місцевості, де американський автовиробник електромобілів Tesla має намір побудувати свій завод.
Дивися повний текст Суд заборонив Tesla вирубку лісу під будівництво заводу поблизу Берліна
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R2
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Додано: Вів 18 лют, 2020 01:11
“Иск “Зеленой лиги Бранденбурга” привел к предварительному прекращению работ по вырубке, уже начатых на предложенном месте”, – говорится в решении суда.
Вот странные люди. В Одессе, если нет разрешения, то просто посадки будут пилить не официальные дровосеки, а "неустановленные лица" и ночью. Ну а там, раз место уже расчищено, то не грех на нём что-то и построить. Может, конечно, и у немцев только в решении суда чего-то говорится, а лес уже тю-тю...
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moveton
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Додано: Вів 18 лют, 2020 02:25
moveton Дійсно дивні люди. Живуть в правовій державі, де закон виконується, а не просто існує для галочки.
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NetSerpent
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:01
Экоавто против эколеса.
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