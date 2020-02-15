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Індекс споживчих настроїв у
січні 2020 року зменшився

Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:44

Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише sapiens в своєму досліженні.

Дивися повний текст Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 08:44

Какие потребительски настроения? Курс доллара упал, но цены поднялись. Кабмин свое обещание разобраться в этом не выполнил.
hlaaluu
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