Про це пише sapiens в своєму досліженні.
Дивися повний текст Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:44
Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився.
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:44
Какие потребительски настроения? Курс доллара упал, но цены поднялись. Кабмин свое обещание разобраться в этом не выполнил.
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