Українці зможуть отримувати дві пенсії.
Дивися повний текст Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт).
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48
Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці зможуть отримувати дві пенсії (законопроєкт).
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:48
Пора переходить на накопительную систему, и постепенный переход - хороший вариант.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:17
hlaaluu Когда-то был на накопительной системе в добровольно-принудительном порядке в Нафтогазе - называлась "Блакитна магыстраль". Высчитывали автоматом с 1996г сперва 50грн, потом 100 грн. каждый месяц т. д. В 2010 г. пошел шухер, что они банкроты и все сотрудники пошли забирать свои накопления. Вышло, что я заплатил за все время 25000 грн, после уплаты налогов в 2010 г. на эту сумму негосударственным пенсионным фондом (а в 1996г при подписании договора этого закона не было т. к. он стал моим налоговым агентом в 2000-х годах без моего ведома с подачи депутатов) я получил 7000 грн. А если бы я конвертировал в USD, а не давал деньги в фонд, то это-бы была приличная сумма. А если учесть инфляцию, то это все кидалово.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:25
Да, romiks2009, это реальное кидалово. Только недалекий человек может верить в работоспособность каких-либо фондов в умирающей экономике. Уже 30 лет наблюдаю за сдешними людьми, жизнь их ничему не учит, они не умнеют. Это какая-то клиника (((
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:22
Очередной побор придумали. Плати государству (читай - на содержание чиновников) 3% сейчас, и МОЖЕТ БЫТЬ через 20 лет получишь подачку к пенсии.
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