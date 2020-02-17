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Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:54
Пропонуємо до обговорення:
Україна експортувала товарів і послуг в Європейський Союз на 25 млрд доларів в 2019 році.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:54
Товаров?
Сырья. Про древесину забыли. Или уже все вырубили?
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