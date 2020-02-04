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В Єгипті працюють вже 6 нових трамваїв, побудованих в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 08:59
Пропонуємо до обговорення:
В Олександрії (Єгипет) поставлено вже 8 трамваїв, виготовлених українською компанією "Татра-Юг" на потужностях в Дніпрі. 6 трамваїв введені в експлуатацію і виконують пасажирські перевезення.
Дивися повний текст В Єгипті працюють вже 6 нових трамваїв, побудованих в Україні (фото, відео)
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Додано: Вів 18 лют, 2020 08:59
Достижение.
А сколько Шкод собранных в Украине продались за рубежом?
Китайцы там вообще горды как никогда. Айфонов то сколько продали.
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p_a_l
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