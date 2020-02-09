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Mercedes представила швидкісний катер в стилі...
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-AMG і суднобудівна компанія Cigarette Racing представили новий спільний проект - швидкісний катер Tirranna AMG Edition, виконаний в стилі позашляховика G-Class.
Дивися повний текст Mercedes представила швидкісний катер в стилі позашляховика (фото)
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R2
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:10
..интересно (на фото не видно..) в сиденья пассажиров вмонтированы объемные резервуары для сбора и поглощения обильных кало-выделений (сначала от счастья и радости, а затем...от 270 км/ч по воде!!!??)... :)
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maestro71
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