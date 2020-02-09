RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Mercedes представила
швидкісний катер в стилі...

Mercedes представила швидкісний катер в стилі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:10

Mercedes представила швидкісний катер в стилі...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mercedes-AMG і суднобудівна компанія Cigarette Racing представили новий спільний проект - швидкісний катер Tirranna AMG Edition, виконаний в стилі позашляховика G-Class.

Дивися повний текст Mercedes представила швидкісний катер в стилі позашляховика (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93536
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:10

..интересно (на фото не видно..) в сиденья пассажиров вмонтированы объемные резервуары для сбора и поглощения обильных кало-выделений (сначала от счастья и радости, а затем...от 270 км/ч по воде!!!??)... :)
maestro71
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Mercedes-Benz S-Class залишиться тільки один варіант...
R2 » Нед 09 лют, 2020 19:30
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 19:30
Watcher
Subaru представила прототип власного електричного...
R2 » П'ят 31 січ, 2020 13:16
1 168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 13:16
wr4870
Компанія OPPO представила новий бюджетний смартфон
R2 » П'ят 17 січ, 2020 09:56
1 452
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 09:56
romanyatsyk85

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15463)
18.02.2020 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.