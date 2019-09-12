Ищем партнера на 30 - 40 % в долю в работающем бизнесе

Додано: Вів 18 лют, 2020 10:24

Бизнес заключается в продаже готовых аппаратов и систем выдачи жидкости (машиностроение). Настольные аппараты розлива, системы многоканальной выдачи жидкости, оборудование разлива. Все оборудование собирается в Украине. Поэтому ценовые рамки мы задаем сами для данного сегмента рынка. На данный момент имеется офис для демонстрации работы оборудования, интернет сайт с подробными описаниями и демонстрационными видео, 6 моделей аппаратов собственного производства, клиенты которые уже работают на нашем оборудовании (крупные и мелкие заводы производства), бухгалтерия, цех по метало производству в режиме подрядчиков.



Основные преимущества перед конкурентами:



- собственное производство и конечная сборка, что позволяет снизить цену перед конкурентами, которые импортируют похожие продукты на Наш рынок и цены у этих продуктов гораздо выше;

- по большинству позиций мы не имеем конкурентов в Украине и в ближайших странах СНГ, поэтому необходимо в ближайшее время покрыть и эти рынки;

- бизнес не требует постоянного присутствия инвестора отдельные части бизнеса уже успешно работают без участия предпринимателя;

- опыт работы в данном направлении более 6 лет;



Для развития данного направления необходимы инвестиции, размер и условия мы оговорим отдельно при личной встрече с потенциальным инвестором. Преимущество может быть у технического специалиста на пенсии или человека который когда то работал с системами машиностроения, разбирается в чертежной документации и имеет опыт работы в данной сфере. Цель данной публикации поиск партнера, не кредитование, не займ. Возьмем в долю условия оговорим с настоящим реальным человеком которому интересна данная тематика.