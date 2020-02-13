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Держава продасть 3 морські
порти через збитковість

Держава продасть 3 морські порти через збитковість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:26

Держава продасть 3 морські порти через збитковість

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна готує до приватизації 3 українські морські порти — «Усть-Дунайськ», «Скадовськ» та «Білгород-Дністровський».

Дивися повний текст Держава продасть 3 морські порти через збитковість.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:26

Речные порты саморазрушились. Морские более дорогие.. но итог один.
sal
 
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