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Держава продасть 3 морські порти через збитковість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:26
Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна готує до приватизації 3 українські морські порти — «Усть-Дунайськ», «Скадовськ» та «Білгород-Дністровський».
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:26
Речные порты саморазрушились. Морские более дорогие.. но итог один.
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