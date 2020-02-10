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Київ впроваджує систему
єдиного електронного квитка...

Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:26

Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Дивися повний текст Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка (інфографіка).
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