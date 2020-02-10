Про це повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.
Дивися повний текст Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка (інфографіка).
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:26
Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка (інфографіка).
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:27
Стара стаття. Особистий кабінет на kyivcity.gov.ua
не працює. Чому не працює - інформації ніде немає
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:39
А почему бы и маршрутчиков не заставить использовать систему единого электронного билета?
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