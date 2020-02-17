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Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Про повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне працевлаштування для українців
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27
т.е. сейчас условия работы нецивилизованные?..
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