RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд готує цивілізовані
умови роботи і легальне...

Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27

Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...

Пропонуємо до обговорення:
Про повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне працевлаштування для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93539
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27

т.е. сейчас условия работы нецивилизованные?..
sal
 
Повідомлень: 3785
З нами з: 25.03.16
Подякував: 752 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін опублікував звіт своєї роботи (інфографіка)
R2 » Пон 17 лют, 2020 16:55
4 165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 08:38
DONALD
Гончарук: Уряд прораховує вплив коронавірусу на...
R2 » Пон 17 лют, 2020 12:44
4 150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 02:25
RomanTik
Коболєв назвав дві умови відкриття ринку газу для населення
R2 » Сер 12 лют, 2020 11:51
2 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:48
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81729)
18.02.2020 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.