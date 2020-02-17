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Уряд готує цивілізовані
умови роботи і легальне...

Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27

Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...

Пропонуємо до обговорення:
Про повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне працевлаштування для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27

т.е. сейчас условия работы нецивилизованные?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:14

Я пенсионер,работаю, плачу ЕСВ , военный сбор 200-210 гр с 2014 года.
У меня пенсия чуть ниже чем моя нынешняя зарплата.
А с какой суммы отчислений прикажете начислять пенсию людям торгующим на рынке и сколько лет стажа они способны купить? Все в своё время пойдут оформлять- а там .... .
veberr06
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:10

Как вы собираетесь бороться с тем что работодатели половину населения официально держат на минималке?
alex7gk
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