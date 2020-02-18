Про повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне працевлаштування для українців.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:27
Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд готує цивілізовані умови роботи і легальне працевлаштування для українців.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:14
Я пенсионер,работаю, плачу ЕСВ , военный сбор 200-210 гр с 2014 года.
У меня пенсия чуть ниже чем моя нынешняя зарплата.
А с какой суммы отчислений прикажете начислять пенсию людям торгующим на рынке и сколько лет стажа они способны купить? Все в своё время пойдут оформлять- а там .... .
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:10
Как вы собираетесь бороться с тем что работодатели половину населения официально держат на минималке?
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