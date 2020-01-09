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Десятки мільярдів: Держмитниця
завершує оцінку обсягу...

Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:06

Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу...

Пропонуємо до обговорення:
Державна митна служба завершує процес експертної оцінки обсягів контрабанди, очікується, що сума складе кілька десятків мільярдів гривень.

Дивися повний текст Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу контрабанди.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:06

Цікаво, для чого вони це визначають, щоб собі у карман переправити ці гроші, чи скоротити податки і спростити таможенні процедури і цим зменшити контрабанду.
pogorelets
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