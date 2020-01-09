Державна митна служба завершує процес експертної оцінки обсягів контрабанди, очікується, що сума складе кілька десятків мільярдів гривень.
Дивися повний текст Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу контрабанди.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:06
Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу...
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Дивися повний текст Десятки мільярдів: Держмитниця завершує оцінку обсягу контрабанди.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:06
Цікаво, для чого вони це визначають, щоб собі у карман переправити ці гроші, чи скоротити податки і спростити таможенні процедури і цим зменшити контрабанду.
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