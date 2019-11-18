Про це повідомив у своєму Facebook-акаунті нардеп від партії "Слуга народу".
Дивися повний текст Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:58
Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати.
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:59
20 + 10 більш ніж достатньо та зрозуміло.
+ заборонити ввіз старих шкарабанок, наприклад 5-7 років обмеження
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