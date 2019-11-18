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Акциз для всіх автомобілів
пропонують скасувати

Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:58

Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у своєму Facebook-акаунті нардеп від партії "Слуга народу".

Дивися повний текст Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:59

20 + 10 більш ніж достатньо та зрозуміло.
+ заборонити ввіз старих шкарабанок, наприклад 5-7 років обмеження
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:18

R2
Акциз на топливо надо отменять - это есть кровь экономики
Конрад Карлович
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