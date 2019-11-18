Про це повідомив у своєму Facebook-акаунті нардеп від партії "Слуга народу".
Дивися повний текст Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:58
Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати.
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:59
20 + 10 більш ніж достатньо та зрозуміло.
+ заборонити ввіз старих шкарабанок, наприклад 5-7 років обмеження
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:17
Так давай тогда как в Европе:
Экологический налог в зависимости от года выпуска и объема движка,
Налог на автомобиль в зависимости от цены,
Техосмотры с заменой узлов и деталей на оригинальные,
И чтоб не ездили с вырезанным катализатором или пробитым ломом!
В Европе содержание машинки стоимостью 2000 евро, обходится за счет этого в 2000 евро в год, поэтому их так задешево и сбрасывают.
А у нас все эти коптилки бесплатно коптить будут?
Киев станет одной сплошной парковкой для еврохлама?
Слуга какого народа оно?
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:14
А про европейские дороги все упорно молчат!Заедьте в Украину со стороны Словакии через Ужгород,именно через город,и вы офигеете...Дорог нет,разметки- тоже...Цены на бензин- дороже чем в Америке!
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:16
А з якого переляку має бути обмеження 5-7 років? Авто 17-річне на бензині має 4 рівень допуску, що є найвищим і дозволяє рухатись в центрах міст, з якого переляку мы маємо мати обмеження до 7 років? Бо такі істеричні ідіоти, як вы цього хочте, як дитя цукерочку?
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:31
Як барани ті диванні експерти повторюють те що ім у голови вливають, ім на голову... А вони за росу сприймають:))
Перш ніж ляпати дурість.. Задумайтесь!! Наприклад:
Заборонити старі автівки - а як бути з жигами, камазами, маршрутками, тролейбусами, трамваями , поіздами та решта хлама, яке вже знаходиться на наших дорогах і наражає на небезпеку оточуючих і далеко не 5ти річні, а 50ти річні ... Задумайтесь чи стягне дкржава викоростовувати тільки нові транспортні засоби!!! Чи хоч одна людина відмовлЄться іздити на новому авто??? Попит породжує .. В першу чергу - можливіть!!!!
І у Європі не існує заборон на кцпівлю автомобіля будь-якого віку і не існує додаткових платежів за рік виготовлення автомобіля!!!
Не будьте ідіотами, які повторюють за популістами-депутатами будь яку локшину. Краще купіть квиток і злітайте оглянути краіни;) побачите більшість нових автівок лише тому, що рівень життя у цих краінах вищій але між ними і старі автівки іздятьі ніхто не арештовує іх:))
Тому, виходячи з визевказаного, найдієвіший шлях до оновлення автомобілів на дорогах - це підвищення рівня життя громадянам.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:53
sozdavalkaprilogenii А Ви чули про таку собі країнку, як Німеччина? Чи далі Польщі не бачили?
Так от - в Німеччині існує такий собі екологічний податок. А в тій же Польщі існує податок на продаж, навіть б/в авто.
А що до законопроекту від Мар*яна можу додати власну думку, що дозволити ввезення б/в авто на загальних умовах - потрібно. Але клас викидів не має бути нижчим за Євро 4.
Але виникає дилема: при однакових умовах оподаткування нові автомобілі з класом екологічності нижче за Євро 6 заборонено ввозити, а б/в автомобілі можна? Вже формулювання є не вірним.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:21
простое решение
Да тут всё просто.
Завозишь еврохлам - сдай укролом!
За каждый год еврохлама нужно сдать одну жигу или два москвича.
По любому эти еврокорыта лучше в сто раз наших каптилок.
Не хош сдавать - плати акциз
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