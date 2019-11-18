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Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:34
А давайте отрубим руки тем кто прикарманил эти деньги не потратив их на развитие автопрома. А так это опять болтовня. Просто выведем всех чиновников кто должен был этим заниматься на Хрещатик и отрубим обе руки
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butok1201
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:15
ПДВ ОТМЕНИТЕ НА ВСЕ!!! Слабо сделать такой эконимический толчек для своих граждан?
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Delta7
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