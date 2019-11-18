Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:29
Євро 5 випускають 10 років, а ми будем завозити ще Євро4 і старіші? Свого хламу повно , а хочуть ще завозити. Може ще років 20 будем завозить Євро4? І обов'язковий техосмотр. За фальшивий техосмотр конфіскація авто і забрать ліцензію у фіми, що дала "лівий" документ. Іначе наші діти не виживуть.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:34
А давайте отрубим руки тем кто прикарманил эти деньги не потратив их на развитие автопрома. А так это опять болтовня. Просто выведем всех чиновников кто должен был этим заниматься на Хрещатик и отрубим обе руки
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:12
Бред сумасшедшей кобылы...
"автопром"-то хрен с ним - он давно сдох но чем этот шлемазл будет дыру в бюджете затыкать?! Кроме того - инфраструктура совершенно не готова к резкому увеличению автопарка,
+ у нас и так дикий дефицит торгового баланса - отмена акцизов сделает его еще больше (и за счет самих машин, и за счет импорта топлива).
Вот на коммерческий транспорт б/у (особенно машистральные тягачи) акциз надо снижать, а на легковые и сейчас уровень норм (я бы только перепривязал акциз с кубиков на лошадиные силы).
З.ы. А на топливо наоборот, надо повышать акциз - на бенз с солярой процентов на 10-20, а на газ - на все 50...
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:15
ПДВ ОТМЕНИТЕ НА ВСЕ!!! Слабо сделать такой эконимический толчек для своих граждан?
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