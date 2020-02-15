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Акциз для всіх автомобілів
пропонують скасувати

Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:55

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  panzershreck1921 написав:Шариков тут ни при чем - это элементарная мера по защите платежного баланса, а заодно и экологии.

Подход напоминает умозаключения указанного персонажа.
А по поводу защиты платёжного баланса страны, прошу Вас начать с себя - т.е. перестать пользоваться импортными товарами, за которые страна заплатила валютой. Например, начните пользоваться отечественным мобильным телефоном (параллельно можно написать петицию на сайте Президента о принудительном переводе мобильных операторов на отечественное телеком оборудование, а то ишь что удумали - 5G им подавай!), откажитесь от импортного телевизора, смотрите отечественный. Я надеюсь, что Вы выходите в Интернет и пишете свои сообщения на этом форуме исключительно с отечественного оборудования (ПК, ноутбук, роутер и т.д.), правильно?
Сначала нужно разбираться с причинами перекоса платёжного баланса, а не бороться со следствием - уже с самим перекосом.
Надеюсь, ход моих мыслей понятен ?
LutsMan
 
Повідомлень: 761
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:32

  LutsMan написав:
  panzershreck1921 написав:Шариков тут ни при чем - это элементарная мера по защите платежного баланса, а заодно и экологии.

Подход напоминает умозаключения указанного персонажа.
А по поводу защиты платёжного баланса страны, прошу Вас начать с себя - т.е. перестать пользоваться импортными товарами, за которые страна заплатила валютой. Например, начните пользоваться отечественным мобильным телефоном (параллельно можно написать петицию на сайте Президента о принудительном переводе мобильных операторов на отечественное телеком оборудование, а то ишь что удумали - 5G им подавай!), откажитесь от импортного телевизора, смотрите отечественный. Я надеюсь, что Вы выходите в Интернет и пишете свои сообщения на этом форуме исключительно с отечественного оборудования (ПК, ноутбук, роутер и т.д.), правильно?
Сначала нужно разбираться с причинами перекоса платёжного баланса, а не бороться со следствием - уже с самим перекосом.
Надеюсь, ход моих мыслей понятен ?

Цей персонаж більш схожий на троля. Бо в іншому випадку він, однозначно, розумововідсталий. :?:
jeugen
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