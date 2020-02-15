Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

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panzershreck1921 написав:Шариков тут ни при чем - это элементарная мера по защите платежного баланса, а заодно и экологии.
Подход напоминает умозаключения указанного персонажа. А по поводу защиты платёжного баланса страны, прошу Вас начать с себя - т.е. перестать пользоваться импортными товарами, за которые страна заплатила валютой. Например, начните пользоваться отечественным мобильным телефоном (параллельно можно написать петицию на сайте Президента о принудительном переводе мобильных операторов на отечественное телеком оборудование, а то ишь что удумали - 5G им подавай!), откажитесь от импортного телевизора, смотрите отечественный. Я надеюсь, что Вы выходите в Интернет и пишете свои сообщения на этом форуме исключительно с отечественного оборудования (ПК, ноутбук, роутер и т.д.), правильно? Сначала нужно разбираться с причинами перекоса платёжного баланса, а не бороться со следствием - уже с самим перекосом. Надеюсь, ход моих мыслей понятен ?
panzershreck1921 написав:Шариков тут ни при чем - это элементарная мера по защите платежного баланса, а заодно и экологии.
Подход напоминает умозаключения указанного персонажа. А по поводу защиты платёжного баланса страны, прошу Вас начать с себя - т.е. перестать пользоваться импортными товарами, за которые страна заплатила валютой. Например, начните пользоваться отечественным мобильным телефоном (параллельно можно написать петицию на сайте Президента о принудительном переводе мобильных операторов на отечественное телеком оборудование, а то ишь что удумали - 5G им подавай!), откажитесь от импортного телевизора, смотрите отечественный. Я надеюсь, что Вы выходите в Интернет и пишете свои сообщения на этом форуме исключительно с отечественного оборудования (ПК, ноутбук, роутер и т.д.), правильно? Сначала нужно разбираться с причинами перекоса платёжного баланса, а не бороться со следствием - уже с самим перекосом. Надеюсь, ход моих мыслей понятен ?
Цей персонаж більш схожий на троля. Бо в іншому випадку він, однозначно, розумововідсталий.
Свій автопром благополучно вбили власники - коли перестали робити Таврію . Мікролітражка завжди в попиті - тільки треба рухатися , розробляти і модернізувати неперервно . А не випускати Ланос по неадекватній ціні 20 років підряд ...
jeugen написав:Але виникає дилема: при однакових умовах оподаткування нові автомобілі з класом екологічності нижче за Євро 6 заборонено ввозити, а б/в автомобілі можна? Вже формулювання є не вірним.
В странах которые и придумали Евро* - ети нормы на выбросы применяются только для новых автомобилей. Использовать нормы Евро для старых автомобилей ето чисто украинская выдумка чтобы заблокировать ввоз дешевых автомобилей в страну и скрыто поспособствовать продаже по завышенной цене разработанных еще в 90-х годах ланосов. Но завод уже сдох, а вот нормы все ещы пытаются использовать.
Mind the gap.
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