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Акциз для всіх автомобілів
пропонують скасувати

Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:55

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  panzershreck1921 написав:Шариков тут ни при чем - это элементарная мера по защите платежного баланса, а заодно и экологии.

Подход напоминает умозаключения указанного персонажа.
А по поводу защиты платёжного баланса страны, прошу Вас начать с себя - т.е. перестать пользоваться импортными товарами, за которые страна заплатила валютой. Например, начните пользоваться отечественным мобильным телефоном (параллельно можно написать петицию на сайте Президента о принудительном переводе мобильных операторов на отечественное телеком оборудование, а то ишь что удумали - 5G им подавай!), откажитесь от импортного телевизора, смотрите отечественный. Я надеюсь, что Вы выходите в Интернет и пишете свои сообщения на этом форуме исключительно с отечественного оборудования (ПК, ноутбук, роутер и т.д.), правильно?
Сначала нужно разбираться с причинами перекоса платёжного баланса, а не бороться со следствием - уже с самим перекосом.
Надеюсь, ход моих мыслей понятен ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:32

  LutsMan написав:
  panzershreck1921 написав:Шариков тут ни при чем - это элементарная мера по защите платежного баланса, а заодно и экологии.

Подход напоминает умозаключения указанного персонажа.
А по поводу защиты платёжного баланса страны, прошу Вас начать с себя - т.е. перестать пользоваться импортными товарами, за которые страна заплатила валютой. Например, начните пользоваться отечественным мобильным телефоном (параллельно можно написать петицию на сайте Президента о принудительном переводе мобильных операторов на отечественное телеком оборудование, а то ишь что удумали - 5G им подавай!), откажитесь от импортного телевизора, смотрите отечественный. Я надеюсь, что Вы выходите в Интернет и пишете свои сообщения на этом форуме исключительно с отечественного оборудования (ПК, ноутбук, роутер и т.д.), правильно?
Сначала нужно разбираться с причинами перекоса платёжного баланса, а не бороться со следствием - уже с самим перекосом.
Надеюсь, ход моих мыслей понятен ?

Цей персонаж більш схожий на троля. Бо в іншому випадку він, однозначно, розумововідсталий. :?:
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:10

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  panzershreck1921 написав:+ есть шанс, что трафик немного снизится - а значит и средние затраты топлива на км будут меньше :)

Смешно до слез!)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:19

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

Свій автопром благополучно вбили власники - коли перестали робити Таврію . Мікролітражка завжди в попиті - тільки треба рухатися , розробляти і модернізувати неперервно . А не випускати Ланос по неадекватній ціні 20 років підряд ...
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:24

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  jeugen написав:Але виникає дилема: при однакових умовах оподаткування нові автомобілі з класом екологічності нижче за Євро 6 заборонено ввозити, а б/в автомобілі можна? Вже формулювання є не вірним.

В странах которые и придумали Евро* - ети нормы на выбросы применяются только для новых автомобилей. Использовать нормы Евро для старых автомобилей ето чисто украинская выдумка чтобы заблокировать ввоз дешевых автомобилей в страну и скрыто поспособствовать продаже по завышенной цене разработанных еще в 90-х годах ланосов. Но завод уже сдох, а вот нормы все ещы пытаются использовать.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  vitaliy_berdinskikh написав:В странах которые и придумали Евро* - ети нормы на выбросы применяются только для новых автомобилей. Использовать нормы Евро для старых автомобилей ето чисто украинская выдумка чтобы заблокировать ввоз дешевых автомобилей в страну и скрыто поспособствовать продаже по завышенной цене разработанных еще в 90-х годах ланосов. Но завод уже сдох, а вот нормы все ещы пытаются использовать.

Та ладно? А Ви спробуйте заїхати в Франкфурт на дизельному авто з класом екологічності нижче за Євро6?
І в країнах, які придумали "Євро" існує екологічний податок. Який, як раз і диференціюється в залежності від цих класів екологічності.
В Україні такий податок, поки що, не можна вводити по причині низької матеріальної забезпеченості населення, що і є першопричиною до використання старих і не екологічних автомобілів.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:58

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  jeugen написав:А Ви спробуйте заїхати в Франкфурт на дизельному авто з класом екологічності нижче за Євро6?

Каким боком ето касается обсуждаемой темы: ограничения на ввоз в страну автомобилей с классом ниже Евро*? Франкфурт уже отдельное государство? Да ну?

Давай тогда и у нас запретим на всей территории Украины дизельные авто, возьмем пример с государства Франкфурт. А со следуюшего года запретим все авто с двигателями внутреннего сгорания - оптять будем впереди всей Европы по борьбе за екологию (и маразму).
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 13:59

Re: Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

  jeugen написав:І в країнах, які придумали "Євро" існує екологічний податок

Не существует. В отдельных - возможно. Во всех - 100% нет.

Вообще преждем чем щеголять шариковским заявлениями ты нагугли регламентирующие документ по Евро.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:06

  vitaliy_berdinskikh написав:..
Давай тогда и у нас запретим на всей территории Украины дизельные авто, возьмем пример с государства Франкфурт. А со следуюшего года запретим все авто с двигателями внутреннего сгорания - оптять будем впереди всей Европы по борьбе за екологию (и маразму).

Судя по всему, евро6ляхеры не пропускают такие обсуждения никогда. ОК, тогда давайте так - у вас на 6ляхе сажевый фильтр и катализатор стоят или как всегда? Может еще Addblue?
Мне не безразлично, чем дышу я, семья и окружающие. Вам пох?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:13

И опять ожидаемо вопрос не по теме обсуждения.

sequence, ты поддерживаешь запрет екслпуатации в Украине любых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 1 января 2021 года? Ведь тебя очень волнует вопрос того чем ты дышешь, так что, ты за?
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vitaliy_berdinskikh
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