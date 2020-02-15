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Акциз для всіх автомобілів
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Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав:И опять ожидаемо вопрос не по теме обсуждения.

sequence, ты поддерживаешь запрет екслпуатации в Украине любых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 1 января 2021 года? Ведь тебя очень волнует вопрос того чем ты дышешь, так что, ты за?

Водочку мы с вами не попивали, чтобы тыкать мне, неуважаемый.
по теме. Дизели - самые вредные, это общеизвестно, можно только со всеми причандалами, обязательная проверка на ТО на эмиссию. На газу - не вижу проблем. Новые, на бензе, Евро-6 - не вижу проблем.
Ни один "литовский поляк" не пройдет обязательное ТО в Германии, бо там все "лишнее" вырезается.
Все хорошо в меру. Если у меня у ребенка в классе больше половины с легочными заболеваниями и вырезанными аденоидами, значит надо что-то менять.
Лучше всего начать с себя.
А жлобам-евро6ляхерам могу посоветовать просто научиться зарабатывать больше
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:28

sequence
ну так если ты такой весь воспитанный и вежливый то какого лешего ты автоматом записываешь меня в евробляхеры, а всех евроблях&ров записываешь в дизелисты без сажевого фильтра?

У тебя налицо нежно взлелеянный нашими СМИ комплекс в отношении евроблях&ров. Хотя документов про Евро ты тоже не читал.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:34

  vitaliy_berdinskikh написав:sequence
ну так если ты такой весь воспитанный и вежливый то какого лешего ты автоматом записываешь меня в евробляхеры, а всех евроблях&ров записываешь в дизелисты без сажевого фильтра?

У тебя налицо нежно взлелеянный нашими СМИ комплекс в отношении евроблях&ров. Хотя документов про Евро ты тоже не читал.

Если "не попал" - значит, прошу прощения, корона не упадет! Документы по выбросам в английской версии знаю, ибо любопытный https://en.wikipedia.org/wiki/European_ ... _standards
Если страна стремится в Европу, значит надо вытравливать из себя деревню
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