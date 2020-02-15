Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

Водочку мы с вами не попивали, чтобы тыкать мне, неуважаемый.
по теме. Дизели - самые вредные, это общеизвестно, можно только со всеми причандалами, обязательная проверка на ТО на эмиссию. На газу - не вижу проблем. Новые, на бензе, Евро-6 - не вижу проблем.
Ни один "литовский поляк" не пройдет обязательное ТО в Германии, бо там все "лишнее" вырезается.
Все хорошо в меру. Если у меня у ребенка в классе больше половины с легочными заболеваниями и вырезанными аденоидами, значит надо что-то менять.
Лучше всего начать с себя.
А жлобам-евро6ляхерам могу посоветовать просто научиться зарабатывать больше