Акциз для всіх автомобілів пропонують скасувати

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vitaliy_berdinskikh написав:И опять ожидаемо вопрос не по теме обсуждения.
sequence, ты поддерживаешь запрет екслпуатации в Украине любых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 1 января 2021 года? Ведь тебя очень волнует вопрос того чем ты дышешь, так что, ты за?
Водочку мы с вами не попивали, чтобы тыкать мне, неуважаемый. по теме. Дизели - самые вредные, это общеизвестно, можно только со всеми причандалами, обязательная проверка на ТО на эмиссию. На газу - не вижу проблем. Новые, на бензе, Евро-6 - не вижу проблем. Ни один "литовский поляк" не пройдет обязательное ТО в Германии, бо там все "лишнее" вырезается. Все хорошо в меру. Если у меня у ребенка в классе больше половины с легочными заболеваниями и вырезанными аденоидами, значит надо что-то менять. Лучше всего начать с себя. А жлобам-евро6ляхерам могу посоветовать просто научиться зарабатывать больше
vitaliy_berdinskikh написав:sequence ну так если ты такой весь воспитанный и вежливый то какого лешего ты автоматом записываешь меня в евробляхеры, а всех евроблях&ров записываешь в дизелисты без сажевого фильтра?
У тебя налицо нежно взлелеянный нашими СМИ комплекс в отношении евроблях&ров. Хотя документов про Евро ты тоже не читал.
sequence написав:Если страна стремится в Европу, значит надо вытравливать из себя деревню
Не понял при чем тут деревня.
Если нас беспокоит екология и вообще безопасность дорожного движения то первое что мы должны сделать ето вернуть нормальный техосмотр. Техосмотр автоматом решает проблему ввоза хлама из-за границы и попутно отсекает тот хлам который чадит не менее, но ездит уже на украинских номерах, а может и даже родом из СССР.
После того как техосмотр заработал можно вдохнув чистого воздуха сесть подумать что делать дальше. Но не слепо копируя евро-нормы (как писал раньше мы по имплементации переплюнули саму Европу применив нормы для новых авто к старым), а учитывая финансовые возможности населения и инфраструктуру страны.
Норвегия собирается запретить новые (подчеркиваю - новые) автомобили с ДВС в 2025 году. Великобритания которая не на много отстала от Норвегии уже далеко не так категорична и собирается сделать ето в далеком 2035 году (раньше собирались в 2040).
П.С. Если же мы не можем вернуть нормальный техосмотр то и не стоит ограничивать ввоз автомобилей из-за границы так как таким образом мы не столько ограничиваем ввоз хлама, сколько консервируем и продлеваем експлуатация того хлама что уже ездит по нашим дорогам не давая возможности заменить его на более свежий и дешевый автмобиль из-за границы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh написав:..не давая возможности заменить его на более свежий и дешевый автмобиль из-за границы.
не туда смотрите. Обычно не меняют старый на "менее старый", а просто везут ржавое корыто, бо "там" корыта стоят дешевле чем у нас, а на более приличный денех нет и не предвидится. Физический запрет на импорт корыта старше, например 2015 года уже отлично решит вопрос в совокупности с обязательным ТО - и чем старше, тем чаще. Самое лучшее решение - это развитие общественного транспорта с ужесточением и контролем(!) выделенных полос, развитием сети метро, пригородного сообщения и т.д. и т.п. Но это напоминает влажные мечты идиота